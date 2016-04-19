السعودية.. 15 يوما مهلة المبتعثين لتوثيق بصمة الاتصالات

أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مجانية خدمة التوثيق بالبصمة، مشيرةً إلى مهلة 15 يوما للطلبة المبتعثين بعد دخولهم المملكة لإتمام هذا الإجراء.

وكانت الهيئة أعلنت عن تمديد فترة التحديث والتوثيق بالبصمة لبيانات بطاقات الاتصال مسبق الدفع وبطاقات البيانات لمدة 45 يوماً إضافية، لجميع عملاء مقدمي الخدمات، وتنتهي هذه المهلة بتاريخ 26/08/1437هـ. كما أعلنت الهيئة أيضا عن تمديد فترة تحديث البطاقات "المفوتر" وتوثيقها بالبصمة 90 يوماً تنتهي بتاريخ 23/10/1437هـ.

وأوضحت الهيئة في بيان أن عدم تحديث البيانات وتوثيقها بالبصمة خلال المهلة المحددة سينتج عنه تعليق بطاقات الاتصال غير المحدثة لمدة أسبوعين، وعند عدم التحديث خلال فترة التعليق يتم فصل الخدمة عن المشترك نهائيا.

وقالت الهيئة إن هذا الإجراء يأتي امتداداً لجهودها المستمرة وبالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى في العمل على حماية جميع المشتركين في خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وحفظ حقوقهم وعدم استغلال بياناتهم الشخصية، بالإضافة إلى الحد من أي آثار سلبية أو مخالفات على استخدام خدمات الاتصالات بطريقة مخالفة لنظام الاتصالات ولائحته التنفيذية.