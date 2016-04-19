السفير الأميركي: السعودية حجر زاوية للاستقرار الإقليمي

أكد جوزيف ويستفال السفير الأميركي لدى السعودية في تصريح خاص لـ"العربية نت" على أهمية العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة الأميركية والسعودية، والتي وصفها بمثابة حجر الزاوية في الاستقرار الإقليمي.

وقال ويستفال: "ستبقى العلاقة بين الولايات المتحدة، والسعودية، وشركاء مجلس التعاون الخليجي، هي حجر الزاوية في الاستقرار الإقليمي.

ونوه السفير الأميركي لدى الرياض بمحافظة الولايات المتحدة على مصلحة الأمن القومي لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط عموما، ومنطقة الخليج على وجه التحديد لأكثر من سبعين عاما.

وشدد على التزام الولايات المتحدة بتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجي.

ومن المتوقع أن يصل أوباما الرياض غدا الأربعاء حيث ستعقد القمة السعودية الأميركية قبل عقد القمة الخليجية - الأميركية بعد غد الخميس بالعاصمة السعودية، في رابع زيارة له إلى المملكة ، حيث يعقد لقاء ثنائيا مع العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ثم يعقد الجمعة ثلاث جلسات مع قادة مجلس التعاون: الأولى ستتمحور حول الاستقرار في المنطقة، أي الأوضاع في سوريا والعراق واليمن وليبيا، والثانية ستركز على الحرب ضد تنظيم (داعش)، والثالثة ستبحث في كيفية مواجهة نشاطات إيران "المزعزعة للاستقرار" في المنطقة.

وسيسبق وصول أوباما إلى الرياض لقاء الأربعاء على مستوى وزراء الدفاع بين الأميركي آشتون كارتر ونظرائه الخليجيين، في إشارة من واشنطن إلى أن التعاون الأمني الأميركي مع الخليج سيستمر، ومن المقرر أن يعقد وزير الدفاع الأميركي مؤتمرا صحافيا عقب اختتام اللقاء المشترك من صباح اليوم ذاته.