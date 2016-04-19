محمد بن سلمان ووزير دفاع أميركا يناقشان تطورات المنطقة

عقد الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، مع وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر وذلك بقصر اليمامة بالعاصمة السعودية الرياض.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مجالات التعاون العسكري القائم بين البلدين، والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، بما فيها التدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة ومكافحة الإرهاب.

حضر الاجتماع رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد العيسى، ومدير مكتب وزير الدفاع الدكتور هشام آل الشيخ، فيما حضر من الجانب الأميركي مدير مكتب وزير الدفاع إريك روزنباخ، وقائد القيادة الوسطى للجيش الأميركي الفريق أول جوزيف فوتل، والسفير الأميركي بالرياض جوزيف ويستفول.