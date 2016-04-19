فيديو.. الجبير في "مغردون": أنا جديد على تويتر

أكد وزير خارجية السعودية، عادل الجبير، أنه جديد على استخدام موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مشيراً إلى أن أولاده يستخدمونه "بطريقة أفضل" منه.

وقال الجبير في ملتقى "مغردون"، الذي انطلق الاثنين بالرياض، في دورته الرابعة تحت شعار "المبادرة تصنع الفرص": "أنا جديد على تويتر وعيالي أفهم مني".

وفي سؤال هل تغرد بنفسك أم أن هناك أحداً يغرد بدلاً عنك؟ أجاب الجبير قائلاً: "نص نص"، متابعاً: "ترى توّي جديد على الشغلة هذه، ولي أقل من سنة في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وعدد تغريداتي قليل جداً"، مؤكداً في الوقت ذاته أن مناخ التواصل الاجتماعي إيجابي في العالم العربي.

وأكّد وزير الخارجية السعودي أهمية فتح المجال أمام الشباب للمساهمة في بناء مستقبل مميز لمجتمعاتهم، مشدداً على أن المستقبل للشباب وهم يمثلون أهم الطاقات لبلداننا إذ تقدر نسبتهم بنحو 70%، ويشكلون مستقبل المملكة.

وأشار الجبير إلى أنه لو كان من الممكن ضبط تويتر وتنقيته من السلبيات الموجودة حاليا لتم ذلك منذ زمن بعيد، مبيناً أن ما يميز "تويتر" كونه مباشراً ومن دون أية حواجز.

وحول المناخ في وسائل التواصل الاجتماعي قال الجبير: "أعتقد أنه إيجابي فكل مواطن يملك محطة إعلامية متكاملة من خلال استخدام الوسائل التقنية المتاحة (تويتر، وفيسبوك، ويوتيوب)، وهذا الشيء إيجابي للتعبير عن الرأي".

وأوضح الجبير أن السعودية تضم 30 مليون مؤسسة إعلامية متكاملة، بمعنى أنه جيل الشباب الذي يشكل نحو ثلث سكان المملكة. وفيما يتعلق بالضوابط وسقف الحرية المتاح في تويتر، أوضح أن هناك رموزاً يجب ألا يتم التجاوز عليها، مضيفاً: "لكل مجتمع ضوابط يجب التقيد بها".

وحول مدى قدرة تويتر على قياس الرأي العام، أشار الجبير إلى أن ما يطرح في تويتر يقدم الاتجاهات واهتمامات الناس، لكن ليس بالدقة التي تخرج بها استطلاعات الرأي الرسمية.