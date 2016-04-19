وفاة العثيمين أمين عام "جائزة الملك فيصل العالمية"

توفي أمين عام جائزة الملك فيصل العالمية، الدكتور عبدالله الصالح العثيمين. وسيصلى عليه عصر غد الأربعاء في مسجد الراجحي.

ولد الدكتور عبدالله الصالح العثيمين عام 1936م في عنيزة، وهو شقيق الشيخ محمد بن عثيمين.

حصل عبدالله الصالح العثيمين على الدكتوراه من جامعة أدنبرا، كما أنه عضو هيئة تدريس في قسم التاريخ بجامعة الملك سعود.

قام بتأليف العديد من الكتب أبرزها: "الشيخ محمد بن عبدالوهاب" و"تاريخ السعودية"، و"بحوث وتعليقات في تاريخ المملكة"، و"محاضرات وتعليقات في تاريخ المملكة"، و"نشأة إمارة آل رشيد"، و"العلاقة بين الدولة السعودية الأولى والكويت"، و"معارك الملك عبدالعزيز المشهورة لتوحيد المملكة".

كما له دواوين شعرية وهي "عودة الغائب" (1401 هـ)، و"بوح الشباب" (1415 هـ)، و"لا تسلني" (1415هـ).