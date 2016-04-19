20 شخصا اعترضوا على إزالة مخطط غير نظامي في مكة

كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة ‏أن 20 شخصاً اعترضوا أعمال إزالة لأحد المخططات غير النظامية الواقعة غربَ مكة المكرمة اليوم.

وذكرت الإمارة أن المعترضين على إزالة المخطط الذي يسمى "عَمَق" ألقَوا الحجارة باتجاه فرق الإزالة ورجال الأمن، ما استدعى التعاملَ مع الموقف بما تقتضيه الحاجة، وتم التحفظ بعدها على 20 شخصاً تورطوا بالاعتداء على الفرق المكلفة، ودعت إمارة منطقة مكة المكرمة إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات ودعوات للتحريض على فرق الإزالة ورجال الأمن المشاركين معهم.

فيما أعلن سلطان الدوسري وهو المتحدث الرسمي باسم إمارة مكة المكرمة في حوار خاص له مع "العربية" أنه تمّ التعامل مع المتذمرين بعد أن قاموا برمي الحجارة على اللجنة، حيث أوقف 20 شخصا فيما فرّ آخرون.

وأوضح الدوسري، أنه اليوم وخلال عمل اللجنة، لم يتم المساس بالمنازل المأهولة بالسكان، بل شكلت لجنة لدراسة أوضاع السكان في تلك المناطق، ودراسة الحدود التي تضمن إعادة الأراضي المملوكة للدولة دون الضرر بساكني هذه المنازل.