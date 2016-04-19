6 سيناريوهات منتظرة لإنقاذ أطفال حافلات المدارس في جدة

ثلاث حوادث تكررت بمحافظة جدة سابقاً راح ضحيتها أطفال حافلات المدارس.

أولها مصرع طالب لم يتجاوز السابعة من عمره، بعد تركه بداخل حافلة مدرسية كانت قد نقلته من منزله للمدرسة الخاصة التي يدرس بها في حي النزلة بمحافظة جدة، وإغلاق الأبواب عليه لأكثر من 6 ساعات.

والحادثة الثانية هي لطفل يبلغ من العمر 5 سنوات لقي حتفه اختناقاً داخل باص المدرسة بعد أن نسيه سائق الباص وزملاؤه نائماً بعد وصولهم إلى المدرسة.

أما الثالثة فكانت لنواف الذي قضى اختناقاً بعد أن نسيه الجميع في باص النقل المدرسي.

في انتظار الحل

هذه الحوادث دفعت المدير العام للتعليم في جدة، عبدالله الثقفي، للتحرك بشكلٍ سريع والعمل على توجيه المدارس التابعة لتعليم جدة (بنين وبنات) بالتنفيذ الفوري لجميع تعليمات السلامة داخل الحافلات المدرسية والتي وجه بها وزير التعليم في تعميم لجميع إدارات التعليم.

جاء ذلك في تعميم صدر عن تعليم جدة لجميع الإدارات والمكاتب والمدارس والمعاهد ورياض الأطفال الحكومية والأهلية والأجنبية بجدة (بنين وبنات) تضمن اعتماد توفير مشرف في كل حافلة مدرسية للبنين ومشرفة في حافلة البنات، وتوفير متطلبّات السلامة داخل تلك الحافلات مع ضرورة أن يكون سائقو الحافلات النظامية مؤهلين من حيث نظامية الإقامة ورخص القيادة التي تؤهلهم لقيادة الحافلات.

على ماذا تضمن؟

شدّد البيان الصادر عن تعليم جدة على:

أولاً: أهمية قيام سائق الحافلة بجولة تفقدية داخلها بعد توصيل الطلاب أو الطالبات من وإلى المدارس قبل أن يوقفها في مكانها المخصص للوقوف.

ثانياً: من ثم يقوم سائق الحافلة بوضع لوحة مكتوب عليها "الحافلة خالية من الطلاب والطالبات" للتأكد من خلوها بالفعل.

ثالثاً: متابعة التزام المشرفين أو المشرفات على الحافلات بالجولة التفقدّية داخلها.

رابعاً: أن تتحمّل شركة ومتعهّد النقل مسؤولية أي حوادث تقع أثناء نقل الطلاب والطالبات لمدارسهم وأثناء عودتهم لمنازلهم.

رابعاً: أن المدراس الأهلية في حال وقوع حوادث ووفيات في النقل المدرسي الخاص بها سوف تتعرض إلى عقوبات رادعة.

خامساً: على المدارس المدرجة في النقل المدرسي والمدارس الأهليّة القيام بإعداد برامج تأهيليّة وتوعوية للطلاب عن السلامة في النقل المدرسي، إضافةً إلى تأهيل وتدريب السائقين.

سادساً: على إدارة خدمات الطلاب ومكتب التعليم الأهلي بإلزام شركات النقل المدرسي العامة والخاصة والمدارس الأهلية والأجنبيّة بسرعة إنفاذ ووضع الآليات والأدوات اللازمة لمتابعة ذلك.