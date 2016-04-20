أمطار متوسطة في الرياض.. والدفاع المدني متأهب

تشهد العاصمة السعودية الرياض، الأربعاء، أمطاراً متوسطة على معظم أرجاء المنطقة. حيث استقبل الدفاع المدني في محافظة الطائف‏ 118 بلاغاً، وأخرج 39 مركبة محتجزة، وأنقذ 119 محتجزاً، نتيجة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المحافظة.

أما محافظة تثليث فتشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة على كامل محافظة‬.

فيما أنقذ الدفاع المدني في محافظة تربه 84 شخصاً، وفك احتجاز 18 مركبة من السيول التي تشكلت بعد هطول الأمطار على المحافظة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما أخرج الدفاع المدني في منطقة الباحة 11 مركبة محتجزة، وأنقذ 28 محتجزاً، وأخلى 3 منازل نتيجة هطول الأمطار على المنطقة.