الملك سلمان يشدد على الصداقة بين الأميركيين والسعوديين

عقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لقاء قمة، الأربعاء، في قصر عرقة في الرياض، مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، الذي وصل إلى العاصمة السعودية في وقت سابق في زيارة تستغرق يومين.

وشدد العاهل السعودي خلال اللقاء على علاقات الصداقة التي تربط الشعبين السعودي والأميركي.

بدوره أعرب الرئيس الأميركي عن تقديره للعاهل السعودي ودعوته للمشاركة في لقاء مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وهو اللقاء المقرر الخميس في الرياض، ويستأثر باهتمام القمة العديد من الملفات خاصة في ظل استمرار التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة.

قمة الملك سلمان وأوباما الأربعاء تعقبها اليوم الخميس قمة خليجية - أميركية بمشاركة قادة مجلس التعاون.

وكان في استقبال أوباما بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ووزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء سعود بن عبدالعزيز الهلال، وسفير الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة الدكتور جوزيف دبليو ويستفول، ومدير عام مطار الملك خالد الدولي عبدالعزيز سعد أبو حربة، ومندوب عن المراسم الملكية، وأعضاء السفارة الأميركية لدى المملكة.