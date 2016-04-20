السعودية.. إحباط 3 محاولات لتهريب 252 كلغ حشيش في جازان

تمكن رجال حرس الحدود السعودي بمنطقة جازان، من الخميس حتى الأحد الماضيين، من إحباط ثلاث محاولات لتهريب 252 كلغ من مادة الحشيش المخدر بجازان، حسب ما أعلنه المتحدث الرسمي لحرس الحدود السعودي، العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي.

وأوضح العقيد الحربي أنه تم رصد مجموعة أشخاص حاولوا الدخول للحدود السعودية عبر قطاع الدائر، وتم التعامل معهم، مما نتج عنه القبض على 5 أشخاص من الجنسية الإثيوبية وبحوزتهم 50 كلغ من مادة الحشيش المخدر.

كما أسفرت عملية أخرى عن رصد أشخاص حاولوا الدخول للحدود السعودية عبر قطاع الحرث، وتم التعامل معهم. وبتمشيط الموقع تم العثور على 171 كلغ من مادة الحشيش المخدر.

وفي عملية ثالثة، تم رصد أشخاص حاولوا الدخول للحدود السعودية عبر قطاع الدائر وقد تم التعامل معهم. وبتمشيط الموقع تم العثور على 31 كلم من مادة الحشيش المخدر. كما تمت إحالة الأشخاص والمضبوطات إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.