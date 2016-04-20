قادة مجلس التعاون في الرياض لبدء القمة الخليجية

بدأ قادة مجلس التعاون الخليجي بالوصول إلى الرياض قبل ظهر الأربعاء، للمشاركة بالقمة الخليجية.

واستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس وزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عمان.

كما استقبل الملك سلمان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الواصل إلى الرياض للمشاركة في القمة الخليجية الأميركية.

وفي وقت لاحق، استقبل الملك سلمان الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، الذي وصل الرياض للمشاركة في القمة الخليجية أيضاً.

واستقبل الملك سلمان أيضا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عشية القمة.

كما وصل الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى العاصمة السعودية للقاء الملك سلمان والمشاركة بالقمة الخليجية.

وتجري تحضيرات لقمة خليجية أميركية الخميس في الرياض، في حين شدد الدكتور عبداللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أهمية هذه القمة.

وقال الزياني إنها تهدف "لتوثيق العلاقات الوطيدة القائمة بين منظومة مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية".