حكم ابتدائي بالسجن لسعودي التحق بداعش

أصدرت اليوم الأربعاء المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة متهم سعودي الجنسية بسفره إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك، وانضمامه إلى ما يسمى تنظيم داعش، والتدرب في معسكراته، والقتال تحت رايته، وإعداده وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال كتابته عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدات تتضمن مطالبة بالإفراج عن الموقوفين في قضايا الإرهاب، وإعادة نشره لكلمة ما يسمى "أبو بكر البغدادي" يعلن فيها تأسيس "الدولة الإسلامية"، ووصف رجال الأمن بأنهم خائنون لدينهم ووطنهم.

وقررت المحكمة أن يسجن المدعى عليه سبع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه، يحسب منها ثلاث سنوات وفقاً للمادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه.

كما يمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته، وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.