محمد بن سلمان ومحمد بن زايد يناقشان موضوعات القمتين

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض الأربعاء، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي يرأس وفد بلاده المشارك في قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، وقمة قادة دول المجلس مع باراك أوباما الرئيس الأميركي.

وجرى خلال اللقاء التشاور حول عدد من المسائل وتبادل الآراء حول عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمتين، حسب ما جاء في وكالة الأنباء السعودية "واس".

حضر اللقاء الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير.