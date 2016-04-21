على طاولة وزير المياه

يجب أن نتفق بداية أننا كلنا في خندق واحد كشعب سعودي ومؤسساته الوطنية العامة، لا لسياسة الخندقة وكل في خندقه، ولا للتشكيك في اسس المواطنة والنوايا ونعم للغة الحوار والتشاور المبنية على اسس علمية دقيقة وواضحة، هذا هو واقعنا مع وزارة المياه في تحركها الاخير بخصوص اسلوب التسعيرة الجديدة لاستهلاك المياه، مع الاخذ بعين الاعتبار ان اسلوب التسعيرة الجديدة هو الخلل الاساسي وهو من خلق المشكلة، مع الانتباه الى ان تقديرات حجم استهلاك الفرد بالمتوسط عالميا والذي يصل الى 180 لترا يوميا ليس بالأمر الثابت على الدوام وخصوصية الاجواء والمناخ لدينا تجعل من هذه النسبة متغيرة نحو الازدياد ولو على الاقل بنسبة 25% ما يجعلها ترتفع الى ما يقارب 225 لترا يوميا للفرد الواحد، وبما ان الوزارة حددتها بالتسعيرة المنخفضة ب 200 لتر يوميا فإن الفارق ليس كبيرا ويمكن معالجته بالإرشاد الاستهلاكي والطرق الحديثة المتطورة.

لكن ما يثير القلق لدي في التسعيرة الجديدة أنها وكما فهمت من تصريحات وزارة المياه وشركة المياه الوطنية بنيت على اساس حجم الاستهلاك العام من المياه، او كما صرح معالي الوزير شخصيا ان تسعيرة المياه ستتضاعف مستقبلا وهذا يدل على ان التسعيرة ربطت بحجم الاستهلاك العام، كلما زاد الاستهلاك زادت التكلفة وزادت الفاتورة، الامر منطقي للوهلة الاولى لكنه ليس منطقيا عند التحليل، لأنه جعل من تكلفة استهلاك المياه على المستهلكين تكلفة متغيرة مرتبطة بحجم الاستهلاك العام، والمفهوم الرياضي المحاسبي ينص على ان التكلفة المتغيرة هي متغيرة للمجموع وثابتة للمفرد، بمعنى تكلفة المتر المكعب الواحد المستهلك ثابتة لكن تكلفة الفاتورة وقيمتها الكلية متغيرة وفقا لحجم الاستهلاك، أما ان التسعيرة ستتضاعف مستقبلا بالارتباط بحجم الاستهلاك العام فهذا امر غير منطقي كما ذكرت اعلاه، ويحتاج الى توضيح ومراجعة.

الوزارة وشركة المياه في تقديرهما لحجم الاستهلاك العام لم تكن عادلة ببناء التسعيرة عليه، لان حجم الاستهلاك العام لا يشمل المواطنين وحدهم بل كافة مستهلكي المياه من شركات ومؤسسات ووزارات ومزارع ومصانع مع السكني، وحين تقول ان فاتورة الشركات مثلا تتضاعف عن فاتورة المنزل يحقق العدالة فهذا امر خاطئ، لأن اساس التسعيرة بني على حجم استهلاك المنزل والشركة معا، وحتى لو دفعت انا فاتورة بالسعر الجديد خمسين ريالا والشركة خمسين الفا فهذا ليس عدلا لان اساس التسعيرة رفع علي كمواطن نتيجة لرفع الشركة حجم الاستهلاك العام، وكان الاولى ان يتم توضيح كم يستهلك كل قطاع في الدولة من المياه وتبنى له تسعيرة خاصة به وهذا أقرب للمنطق وللعدل، والفرق بين الامرين كبير لأنه في هذه الحالة فإن كل قطاع سيتحمل حجم استهلاكه زيادة او انخفاضا، اما ان ترفع المزارع حجم الاستهلاك وأدفع في نهاية الامر انا المواطن في منزلي نفس التكلفة الثابتة للمتر الواحد من المياه فهذا ليس عدلا ابدا.

الامر يحتاج الى مراجعة لكن أعيد واكرر كلنا يجب ان نكون في خندق واحد، مع الوزارة ومع شركة المياه الوطنية، المياه ليست سلعة تباع وتشترى بل هي امر وطني حيوي يلزمنا كلنا المحافظة عليه للبقاء والاستمرار.

نقلاً عن "الرياض"

