فاتورة المياه.. لا يصح إلا الصحيح

حديث الساعة لهذا الشهر حتى الآن هي (فاتورة المياه)، فقد حازت قصب السبق في الجدل الحاصل في الساحة مؤخراً، وقد استطاعت الوزارة (لفت الانتباه) إليها من خلال رفع تعرفة المياه، ولم تستطع القرارات الأخرى -التي صدرت بتعديل أنظمة بعض الجهات الرقابية- سحب البساط من تحت موضوع (فاتورة المياه الملتهبة)، والسبب في ذلك هو أن الصدمة كانت قوية، والمفاجأة كانت كبيرة للغاية، فمن مياه شبه مجانية؛ إلى فواتير ذات ارتفاعات مالية قياسية على مختلف شرائحها، وبدون مُبرِّرات أو تفسير منطقي.

لا خلاف حول أهمية التوعية بترشيد استهلاك المياه، ولا خلاف على أن هناك هدرًا مائيًا، وأن هناك تسريبات في بعض شبكات المياه في بعض المنازل، وأن استهلاك المياه في مجتمعنا يُعَد من أعلى معدلات الاستهلاك في العالم، ولا خلاف على أن موارد المياه لدينا شحيحة، ولا خلاف على ضرورة أن يشعر الناس بقيمة المياه، ولكن كل ذلك لا يمكن أن يتم بالطريقة التي تمّت من خلال رفع فواتير المياه بذلك الأسلوب الغريب، والذي لم يُفاجئ المجتمع فقط، بل وشكَّل صدمة للمواطن جعلته يُطالب بإعادة النظر في تلك الأسعار، كما عمل البعض على إيقاف خدمة المياه التي تصل إلى المنازل من خلال شركة المياه واستبدالها بصهاريج مياه من محطات التحلية لتخفيف أسعار الفاتورة، مما أدى إلى عودة تلك الصهاريج إلى الطرقات من جديد.

لأننا نعيش اليوم مرحلة جديدة، يستعد فيها المجتمع للتعرَّف على برنامج (التحوّل الوطني)، ولأن صوت المواطن يصل إلى المسؤولين، كما أصبحت قنوات الاتصال مفتوحة معهم، ولأن الخطأ فيما حدث كان واضحاً، ولم يكن يحتاج إلى أدلة أو براهين، فقد جاء تصريح سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الأخير لوكالة بلومبرغ عن هذا الموضوع، ليُؤكِّد بأنه في نهاية المطاف «لن يصح إلا الصحيح»، حيث أكد سموه بأنه (في الوقت الذي طُبِّق فيه قرار رفع أسعار البنزين والكهرباء بطريقة لا تُؤثِّر على المواطن العادي، طُبِّقت تعرفة المياه الجديدة بطريقة «غير مُرضية» وسيتم تصحيحها. مؤكدًا أن ما حدث -بصراحة- لم يكن وفقًا للخطة التي اعتمدتها الحكومة، وأنه يتم حاليًا العمل بجد على إصلاحات داخل وزارة الكهرباء والمياه، والأمور ستكون وفقًا للخطة المتفق عليها).

هكذا هم القادة، يسمعون وينصتون ويُحلِّلون، فإذا ما وجدوا خطأً من إحدى الجهات، اعترفوا به ولم يُنكروه، وأكَّدوا بأنهم سيعملون على تصحيحه، ولم يسعوا لإيجاد أي مُبرِّرات أو أعذار لما حدث.

نقلاً عن "المدينة"