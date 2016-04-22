السفير السعودي: خادم الحرمين أمرني بتقديم العون للأنبار

قال السفير السعودي في العراق ثامر السبهان عبر حسابه الرسمي على "تويتر" بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمره بالوقوف على الاحتياجات الضرورية لسكان محافظة الأنبار العراقية وتقديم كل العون لهم وبشكل عاجل.

وجاء في تغريدة السبهان: "أمرني سيدي بالوقوف على الاحتياجات الضرورية لأهلنا في الأنبار وتقديم كل العون لهم وبشكل عاجل، حفظكم الله ورعاكم وسدد بالخير خطاكم".

يذكر أن مجلس النواب العراقي صوت على اعتبار محافظة الأنبار منطقة منكوبة، بعد أن وقعت تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، خصوصا الفلوجة، كبرى مدنها، منذ نهاية 2013، وقُتل العديد من سكانها ودمرت البنى التحتية.