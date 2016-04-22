السعودية.. "ديوانية الرعيل الأول" قريباً في الرياض

بدأت أمانة منطقة الرياض إنشاء ديوانيات داخل الأحياء السكنية أطلقت عليها "ديوانيات الرعيل الأول" تقديراً وعرفاناً لكبار السن.

وأكد المهندس إبراهيم بن ناصر الهويمل المدير العام للإدارة العامة للحدائق بأمانة منطقة الرياض على "تعزيز البعد الإنساني للمدينة" ليحظى كل فرد من الأسرة في العاصمة الرياض أو زائريها من كبار السن بمكان يجد فيه أقرانه وتتوافر فيه كافة الخدمات التي يريدها.

وكانت فكرة إنشاء ديوانيات داخل الأحياء ضمن مكونات الحدائق والمتنزهات، وتكون مجهزة ومهيأة بمعظم الاحتياجات من جلسات وشاشات وصحف وكتب وأجهزة حاسب، ويعمل فيها مشرف لمتابعة الديوانية وعامل لتوفير الشاي والقهوة والماء والنظافة والترتيب، مع دورات مياه خصص منها لذوي الاحتياجات الخاصة حيث أطلق عليها "ديوانية الرعيل الأول".