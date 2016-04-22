السعودية.. غرق شابين في عسير

لقي شابان سعوديان مصرعهما غرقاً خلال محاولتهما السباحة في تجمع مياه "غدير" الذي تصل مساحته إلى 1000 متر مربع، وعمق متدرج يصل إلى 6 أمتار، وذلك في موقع سابه بمركز صمخ التابع لمحافظة بيشة في منطقة عسير.

وأكد مركز القيادة والتحكم بإدارة الدفاع المدني بمحافظة بيشة انتشال جثتي الشابين بواسطة غواصي الدفاع المدني وجرى نقلها إلى المستشفى لاستكمال الاجراءات اللازمة.

وحذر المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي من خطورة الاقتراب أو السباحة في مثل هذه المواقع، نظراً لما تحتويه من مخاطر مثل الطمي أو الطين اللزج الموجود بقاع المياه الذي قد يتسبب في نشوب الشخص أو الإمساك به ومن ثم غرقه علاوة على ما تحويه من صخور وأشجار جرفتها السيول وتكون المياه قد طمرتها مع ما يصحب السباحة في هذه المواقع من محاذير صحية.

