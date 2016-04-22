قاتل مبتعثة سعودية بـ 16 طعنة يظهر في فيديو لأول مرة

ظهر بعد ظهر الجمعة أول فيديو يبدو فيه قاتل المبتعثة السعودية ناهد المانع منذ عامين تقريباً في بريطانيا، وبثته في موقعها شرطة مدينة Colchester حيث كانت المبتعثة تقيم مع شقيق لها وتدرس في جامعة "ايسكس" المجاورة، وفيها سدد إليها قاتلها 16 طعنة، وأرداها مضرجة.

اسمه James Fairweather وعمره الآن 17 سنة، ونراه في الفيديو يتحدث عن قتله للبريطاني جيمس آتفيلد، الذي سدد إليه 102 طعنة جنونية الطراز بمعظم جسمه، في جريمة بشعة ارتكبها قبل 3 أشهر من إقدامه في 17 يونيو 2014 على مفاجئته للمبتعثة السعودية وهي تسير من البيت في "كولشستر" إلى الجامعة، بحسب 3 تقارير كتبتها "العربية.نت" عنها، وعلى طريق منعزل انقض عليها وسدد إليها 16 طعنة في رأسها وعنقها وذراعيها، ففارقت الحياة في عز الشباب، بالكاد عمرها 31 سنة.

بعدها بعام، أي في 26 مايو الماضي، اعتقلوه قرب المكان الذي قتلها فيه، وكان يضع قفازاً على يديه ومعه سكينه، أداة الجريمة، ثم تأكدوا أنه قام قبل 3 أشهر من قتله للمبتعثة، باستهداف البريطاني آتفيلد في Colchester البعيدة بإنجلترا 90 كيلومتراً عن لندن، بأبشع وأفظع طرق القتل بالسكين.

وظل ممنوعاً على وسائل الإعلام نشر اسم القاتل أو صورته أو حتى الإشارة إلى ما يدل عليه، لصغر سنه، إلى أن أفرجت الشرطة عن الفيديو الذي يظهر فيه، وقامت "العربية.نت" بتحميله من قناتها "اليوتيوبية" اليوم الجمعة، علماً أن محاكمة "فيروذر" المحتجز في مستشفى بمقاطعة "ايسكس" ستنتهي بإعلان الحكم عليه يوم الجمعة القادم.