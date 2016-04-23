السعودية.. ترقية وتعيين 30 قاضياً في ديوان المظالم

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً بترقية وتعيين 30 قاضياً على مختلف الدرجات القضائية في ديوان المظالم.

وقال رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، خالد اليوسف، إن الأمر الملكي الصادر تضمن الترقية لستة قضاة من درجة رئيس محكمة (أ) إلى درجة قاضي استئناف، والترقية لخمسة قضاة من درجة وكيل محكمة (ب) إلى درجة وكيل محكمة (أ)، وترقية ثلاثة قضاة من درجة قاضي (ج) إلى درجة قاضي (ب)، وترقية ثلاثة ملازمين قضائيين إلى درجة قاضي (ج)، وتعيين قاض من درجة ملازم قضائي إلى درجة قاضي (ب)، وتعيين قاض على درجة قاضي (ب)، وتعيين أحد عشر قاضياً على درجة ملازم قاض.

وأكد اليوسف في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الأمر الملكي وما تضمنه من ترقيات وتعيين يأتي امتداداً لحرص خادم الحرمين الشريفين ودعمه الدائم لمرفق القضاء عموماً، وديوان المظالم خصوصاً.