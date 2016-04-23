المدينة المنورة تستقبل 250 معتمرا من ضيوف خادم الحرمين

استقبلت المدينة المنورة 250 مسلماً ومسلمة من الشخصيات الإسلامية البارزة الذين يمثلون المجموعة الخامسة من المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للعمرة والزيارة، والذين كان قد صدر أمر خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - باستضافتهم لأداء مناسك العمرة، ضمن برنامج العمرة والزيارة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.

وينتمي الضيوف إلى دول ماليزيا وتركيا وقرغيزستان وكازاخستان وطاجيكستان وأذربيجان وجورجيا وبلغاريا وصربيا والتشيك وأوزبكستان ورومانيا وألبانيا وسلوفينيا وبولندا.

واستقبل الضيوف لدى وصولهم إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، عدد من مسؤولي الأمانة العامة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة.

وأبدى الضيوف سعادتهم باختيارهم ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، والوصول إلى المدينة المنورة، وزيارة المسجد النبوي الشريف، وأداء الصلوات فيه، والسلام على رسول الله ــــ صلى الله عليه وسلم ــــ وصاحبيه الكريمين، وأداء مناسك العمرة، والصلاة في المسجد الحرام في مكة المكرمة.

ورحب المدير التنفيذي لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الأستاذ عبدالله بن مدلج المدلج، بضيوف خادم الحرمين الشريفين الذين وصلوا اليوم، وقال: إنه بتوجيه من معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، تم تسخير إمكانات الوزارة وطاقاتها لتقديم أفضل الخدمات للمستضافين، واتخذت لجان البرنامج في المدينة المنورة كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال الضيوف استقبالا يليق بضيوف ملكنا.

وقال: إن اللجنة التنفيذية عقدت عدداً من الاجتماعات ناقشت خلالها استعدادات وخطط البرنامج بما يمكّن ضيوف خادم الحرمين الشريفين من أداء العمرة بيسر وسهولة وفي طمأنينة، والصلاة في المسجد النبوي الشريف.

وبين أنه تم إعداد برنامج للضيوف يتضمن لقاءات مع أصحاب الفضيلة أئمة الحرمين الشريفين، وزيارات ميدانية لعدد من الهيئات والمؤسسات الدينية في المدينة المنورة، وزيارة شهداء أحد، ومسجد قباء، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، مشيراً إلى أن الضيوف سيتوجهون إلى مكة المكرمة يوم الاثنين المقبل، حيث سيؤدون عمرتهم في اليوم ذاته.

وأوضح أن برنامج الضيوف في مكة المكرمة يتضمن تنظيم زيارات لمصنع كسوة الكعبة المشرفة، ومعرض عمارة الحرمين الشريفين، وزيارة المشاعر المقدسة، إضافة إلى يوم ثقافي اجتماعي مفتوح في متنزه الكر خارج مكة المكرمة، ولقاء مع أحد أئمة وخطباء الحرم المكي.

وباستضافة المجموعة الخامسة ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة يرتفع عدد المستضافين منذ أمر خادم الحرمين الشريفين بإطلاقه العام الماضي 1436هـ، ودشنه وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، إلى 1250 معتمراً ومعتمرة، حيث كان قد استضاف 1000 مسلم ومسلمة، وصلوا على أربع مجموعات، بواقع 250 معتمراً لكل مجموعة.