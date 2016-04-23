الملك سلمان يعفي وزير الكهرباء والمياه عبد الله الحصين

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز اًمراً بإعفاء وزير الكهرباء والمياه عبدالله الحصين من منصبه، وتكليف وزير الزراعة، عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي القيام بأعماله.

وقال الوزير الفضلي للعربية.نت إثر تكليفه:" أسأل الله العظيم أن يوفقني لخدمة هذا الوطن."

يذكر أن اعفاء الحصين يأتي بعد 5 أيام من تصريحات لولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، أوضح فيها بان تعرفة المياه الجديدة طبقت بطريقة غير مرضية وسيتم تصحيحها. حيث قال الأمير محمد بن سلمان في حوار مع وكالة بلومبيرغ إن السعودية تسعى لجعل تأثير رفع الدعم محدودا على مواطنيها في إطار خطتها لفترة ما بعد النفط.

وأضاف ولي ولي العهد في تصريحاته إنه في الوقت الذي طبق فيه قرار رفع أسعار البنزين والكهرباء بطريقة لا تؤثر على المواطن العادي، طبقت تعرفة المياه الجديدة بطريقة "غير مرضية"، وسيتم تصحيحها، مضيفاً "أن ما حدث لم يكن وفقا للخطة المعتمدة، مؤكداً أنهم يعملون حالياً على إصلاحات داخل وزارة المياه، وأن الأمور ستكون وفقا للخطة المتفق عليه.



وفي ما يلي نص الأمر الملكي:

الرقم : أ / 114

التاريخ : 16 / 7 / 1437 هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27/ 8 / 1412 هـ .

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 68 ) بتاريخ 9 / 4 / 1436 هـ .

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعفى معالي المهندس / عبدالله بن عبدالرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء من منصبه .

ثانياً : يكلف معالي الأستاذ / عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير الزراعة بالقيام بعمل وزير المياه والكهرباء .

ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .

