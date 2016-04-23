دعونا نتوقف عن جعل الأغبياء مشاهير

من خلال متابعتي والكثيرين لهذا الملتقى الذي يخدم الشباب في مجالات التطوير الثقافي والابداعي والعلوم الاجتماعية والتكنولوجية. لفت انتباهي هذا العنوان الذي يعتبر مطلباً هاماً وهادفاً من أجل الشباب والمصلحة العامة التي تخدم مجتمعنا.

نعم حققت مؤسسة (مسك) الخيرية التي أسسها ويرأس مجلس إدارتها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان النجاح الأكبر في تنظيم ورعاية فعاليات ملتقى (المغردون السعوديون) بالرياض لهذا العام.

هذا الحدث الذي جمع الشباب الفاعلين في «تويتر» في القضايا المحلية، وأيضاً مناقشة الأفكار الإبداعية. وقد نظمت النسخة الرابعة من مؤتمر (مغردون في الرياض)، في فندق الريتزكارلتون. وفاجأ الأمير محمد بن سلمان الملتقى بالحضور دون تنسيق مسبق، وقد لقي حضور ولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ملتقى (مغردون في الرياض)، مساء الاثنين (18 أبريل 2016) ترحيبًا واسعًا بين مغردي موقع تويتر، الذين تداولوا فيديو لعاصفة التصفيق الحار التي كانت في استقباله بمجرد دخوله القاعة. ووصف أبو لبدة لحظة دخول الأمير محمد بن سلمان قاعة الملتقى بأنها مميزة، قائلًا: (دخول فخم وملكي ومميز ومفاجئ.، فقد خطف ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الأنظار بعد دخوله المفاجئ لملتقى (مغردون) في دورته الرابعة تحت عنوان (المبادرة تصنع الفرص)، وعلق الإعلامي صلاح الغيدان على مقطع الفيديو قائلًا: (أرجو كما فاجأنا الأمير محمد بن سلمان بحضوره في ملتقى (مغردون)، أن يفاجئ متابعي تويتر بتدشين حسابه الرسمي ليشارك الشباب الأفكار والتطلعات). وهذا من المتطلبات التي ينتظرها الشباب ويعلقون امالهم عليها حيث ان خادم الحرمين وولي عهده الأمين قد دشنا قنوات لهما من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للتواصل مع شرائح المجتمع.

وقد حظي الملتقى بمشاركة وزراء ومسؤولين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وعدد من الخبراء والمختصين في مجال الإعلام والاتصال والتواصل الاجتماعي الذين اثروا النقاش والحوار الهادف في هذا اللقاء التاريخي.

وعلى اثر الملتقيات الثلاثة السابقة، وسع الملتقى الرابع حدود العلاقة بين الشباب والإبداع، ليرسم آفاقا جديدة لزيادة المعرفة والاستفادة من الخبرات وتنمية المهارات الشبابية في مختلف المجالات، عبر منصته التي ضمت وزراء وخبراء خليجيين استعرضوا تجاربهم ورؤاهم حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، وكيفية الاستفادة منها في مناقشة الأفكار والمواضيع، وطرح الحلول والمبادرات.

وقد اشتمل الملتقى على جلسة رئيسة ناقشت أثر مواقع التواصل الاجتماعي في تعامل المسؤولين الحكوميين مع المواطنين، ودوره في نقل نبض الشارع، وما يسهم به في تواصل المسؤول مباشرة مع ما يطرح من قضايا وملفات بمختلف المجالات. وتتضمن فقرات الملتقى، جلسة مخصصة لموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) حيث تحدث أحد مسؤوليها عن مستخدمي تويتر في العالم وما يتضمنه الموقع من محتوى وآليات تطوير الاستخدام، إضافة إلى إبداء عدد من رؤى شركة (تويتر) حول تطوير هذه المنصة. وكذلك نقاشات تعليمية وثقافية وإعلامية، تهدف مؤسسة مسك الخيرية من خلالها إلى إثراء الفكر الشبابي بالجوانب المتعددة للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، ورفع مستوى الوعي بما يجب أن يكون عليه التعامل فيما تشهده هذه المواقع من نقاشات تعليمية وثقافية وفكرية. وخصص الملتقى إحدى فقراته لدراسة حالة حكومية، أسهمت خدماتها التقنية، وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي في تطوير خدماتها، وتحقيق رضا المستهلكين. ومن الواضح ان أهداف الملتقى تتركز في ثلاثة محاور رئيسة هي: إلهام روح المبادرة والتفكير الإبداعي، واستثمار الفرص والأفكار الملهمة، والاستفادة من التجارب والخبرات، إذ يعتبر الملتقى حدثاً تفاعلياً يجمع من برزوا على منصات التواصل الاجتماعي من مسؤولين وشباب مبدعين مع الشباب المهتمين بهذه الصناعة؛ ليناقشوا ويطرحوا تجاربهم وأفكارهم الملهمة، في إشارة تعكس استمرار (مسك الخيرية) في نهجها المواكب للعصر عبر التأثير والتجديد الإيجابيين، ليأتي الملتقى هذا العام بنطاق أوسع شمل عدة دول خليجية، كان لقادتها ومسؤوليها تجارب إثرائية وأفكار ملهمة. إن اهتمام الجمعية بالمجتمع الشبابي السعودي الذي يمثل اكثر من 60% من سكان المملكة، يعكس تركيز الجمعية على تفعيل الإيجابية بين الشباب وتعزيز نقل النجاحات بينهم والمهارات والقدرات والأدوات في وسائل التواصل، وإننا نأمل أن يصبح ملتقى «مغردون» مساهما في تحويل تويتر كمنارة للإبداع والنجاح والتفوق للشباب السعودي والخليجي.

ودعونا نكبح جماح ونوقف كل من يحاول استثمار هذه الوسيلة لجعل الاغبياء مشاهير على حساب العادات والتقاليد المجتمعية والنيل من ثقافتنا وقدرات شبابنا فمهارة الابداع والتفوق هي ديننا في هذه الحياة، وفق الله المسؤولين في هذه البلاد لتقديم دراسات واستراتيجيات تهدف لتطوير مهارات الشباب وحمايتهم من التيارات الهادمة.

*نقلاً عن "اليوم"

