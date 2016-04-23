رخاء المواطن.. أولوية لدى القيادة

المقصود في كل ما نشاهده اليوم ونسمعه من حراك على المستوى الاقتصادي والتنموي والخطط التي أفصح عن بعضها سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال الحوارات مع وكالة بلومبيرغ الإخبارية ذائعة الصيت والتي تحظى بمصداقية كبيرة للبيانات التي تصدر منها أو الأخبار والتقارير التي تنشرها، وتحظى بمتابعة النخب السياسية والاقتصادية حول العالم، المقصود من كل ذلك هو المواطن بالدرجة الأولى، فهو مادة التنمية وهو عنصر البناء في المجتمع.

والمتتبع لمسار الحوارات يجد حالتي الانبهار والترقب الكبيرتين من قبل الإعلام الاقتصادي للفكرة التي تحدث بها سموه عن الصندوق السيادي الذي تصل قيمته إلى 2 ترليون دولار والذي من خلاله مع إجراءات اقتصادية أخرى ستتحول المملكة من دولة تعتمد في ميزانيتها على النفط إلى دولة يعتمد اقتصادها على الاستثمارات.

إن التطلع للرؤية التنموية للمملكة والتي ينتظر إطلاقها خلال اليومين المقبلين وتحظى بترقب من الداخل والخارج، بوصفها خطة تاريخية ستحول وجه المملكة إلى نموذج اقتصادي آخر، وهي مرحلة مرت بها اقتصاديات الدول التي هي اليوم محل فخر لمواطنيها وإعجاب لمراقبيها وقدوة للكثير من نظيراتها حول العالم.

إن اهتمام القيادة وسعيها الحثيث للمحافظة على اقتصاد المملكة وجعله قادراً على تحمل الصدمات والأزمات التي نعيشها اليوم والمتمثلة بالهبوط الحاد في أسعار النفط، يتمثل في العمل المتواصل والمكثف والدؤوب من قبل المختصين واتخاذ إجراءات تكفل الحياة الكريمة للمواطن الذي يجب أن يكون كل ما يسمعه اليوم مصدر اطمئنان له، فوجود خطة تم استقطاب أفضل العقول لتصميمها والشركات المعنية بالاستراتيجيات الاقتصادية لوضعها وتنفيذها يجعلنا أمام واجب المساندة لتلك الجهود من أجل إنجاحها والتفاعل الإيجابي معها على كل المستويات بدءاً من مؤسسة العائلة إلى كل مؤسسات الدولة التي يجدر بها أن تكون عند حسن الظن، وأن تدرك بأن لها دوراً رئيسياً، وأن ثمار تلك الخطط لن نجنيه إذا لم نتعامل بجدية وصرامة ومسؤولية مع واقع اجتماعي واقتصادي يقول إن النفط الذي تعتمد عليه ميزانية المملكة وحياة السعوديين لايحقق استقراراً اقتصادياً ولا رخاءً مستمراً، وهذان الأمران جعلا القيادة في المملكة أمام لحظة اتخاذ القرار لتنفيذ خطط من أجل التنمية المستدامة والعيش الكريم.

*نقلاً عن "الرياض"

