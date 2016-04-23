عيادات سعودية تعالج اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري

قامت العيادات التخصصية السعودية بصرف 1762 وصفة طبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن، شملت عشرات الأصناف من الأدوية والمستلزمات الطبية لجميع الفئات العمرية من اللاجئين السوريين الذين راجعوا العيادات السعودية خلال هذا الأسبوع، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية.

وأوضح المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية الدكتور حامد المفعلاني أن صيدلية العيادات عملت على تأمين المرضى من اللاجئين السوريين الذين راجعوا العيادات بكل المستلزمات العلاجية والدوائية على اختلاف حاجتهم وفقا للاستشارة الطبية وحسب متطلبات كل حالة مرضية.

وقال إنه يجري تمويل الصيدلية بالأدوية والمستلزمات الطبية بشكل دوري وذلك ضمن دراسة نصف شهرية يقوم بها أطباء عيادات الاختصاص داخل العيادات، لضمان توفر الأدوية اللازمة وحصول كل مستفيد من اللاجئين السوريين على العلاج المناسب لحالته المرضية، مشيرا إلى أنه تتوفر في الصيدلية كل المتطلبات الدوائية التي يحتاجها اللاجئ السوري وأفراد أسرته سواء اليومية أو الدورية طوال العام .

بدوره أوضح المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان أن العيادات التخصصية السعودية تسعى جاهدة لتحقيق النجاح والتميز بشكل مستمر من خلال تقديم الخدمات الطبية المميزة، وذلك ضمن المحور الطبي الذي جرى التركيز عليه لضرورته والحاجة الماسة له خصوصا للأطفال وكبار السن الذين تغيرت عليهم الظروف المعيشية وانتقالهم إلى ظروف بيئية صعبة.