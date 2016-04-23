وفاة سعودي غرقاً بغدير بطريق سودة عسير

أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي أن مركز القيادة والتحكم بإدارة الدفاع المدني بأبها استقبل بلاغا مفاده غرق شخص سعودي الجنسية، في العقد الخامس من العمر، وذلك خلال محاولته التنزه بالقرب من تجمع مياه (غدير) والمسمى "المحتطبة" بقرية العلاية طريق السودة بأبها، وهو تجمع مياه صخري وعر جدا، وعمقه يصل إلى 7 أمتار.

وباشرت الفرق موقع الحالة حيث تم تمشيط قاع الغدير وانتشال جثته من قاع المياه بواسطة غواصي الدفاع المدني وجرى نقلها الى نقطة تجمع عبر امتداد منحدرات صخرية وعرة جدا تمهيدا لنقلها للمستشفى لإكمال الإجراءات اللازمة.

من جانبه قدم مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء صالح بن منسي الحارثي تعازيه لذوي المتوفى، منوها إلى خطورة الاقتراب أو السباحة في مثل هذه المواقع، حتى وإن كان الشخص يجيد السباحة، نظرا لما تحتويه من مخاطر مثل الطمي أو الطين اللزج الموجود بقاع المياه، فضلا عن وجود صخور شديدة الانحدار والخطورة وأشجار وشجيرات ونحوها جرفتها السيول وتكون المياه قد طمرتها، مع ما يصحب السباحة في هذه المواقع من محاذير صحية.