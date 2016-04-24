السعودية.. اعتماد "أبها.. عاصمة السياحة العربية 2017"

اعتمد أمير منطقة عسير، رئيس مجلس التنمية السياحية الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، الشعار الرسمي لفعاليات وبرامج "أبها.. عاصمة السياحة العربية 2017".

وأكد رئيس اللجنة الإعلامية للفعاليات والبرامج الخاصة بالمناسبة سعد بن عبدالله آل ثابت، أن الشعار المعتمد استوحي من هوية مدينة أبها المعمارية والتراثية.

وبين أنه سيتم تعميم الشعار على كافة وسائل الإعلام والجهات الراعية والداعمة للحدث الكبير الذي تنتظره مدينة أبها بشكل خاص، ومنطقة عسير بشكل عام بعد نحو ثمانية أشهر من الآن، ويشتمل على كرنفالات وفعاليات وبرامج جديدة تمتد على مدار العام وتليق بمكانة مدينة أبها السياحية، وتبرز ما وصلت إليه من تطور ونهضة تنموية في كل المجالات.