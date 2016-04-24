السعودية.. القبض على 16 لصاً في الرياض

ألقت شرطة منطقة الرياض، ممثلة بإدارة التحريات والبحث الجنائي، القبض على تنظيم عصابي مكون من 16 لصاً من بينهم ثلاثة من القبائل النازحة إثر تورطهم في تشكيل عصابة والسطو على المحال التجارية شرق العاصمة الرياض ثبت تورطهم بسرقة 10 سيارات من أحياء مختلفة استخدموها في تنقلاتهم وسرقة 70 محلاً تجارياً، ثم قاموا بحرق بعض السيارات المسروقة بقصد إخفاء معالم جريمتهم.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان أن عملية القبض على الجناة جاءت عقب انتشار مقاطع الفيديو المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمتضمنة تعرض عدد من المحال التجارية شرق العاصمة لعمليات سطو نفذها شبان مقنعون مجهولو الهوية يحملون أسلحة بيضاء وارتكابهم الفرار بعد اقتلاع جهاز المحاسبة أو سرقة محتويات المحال من أجهزة ومبالغ نقدية وغيرها.

وأكد أن إدارة التحريات والبحث الجنائي تمكنت بعد إعداد خطة عمل محكمة وانتشار في المواقع المستهدفة من ضبط عدد من المشتبه بهم وهم في حالة شروع، وبسماع أقوالهم ومواجهتهم بما نسب إليهم ومقارنة أسلوبهم الإجرامي بالقضايا المقيدة ضد مجهول وتضييق الخناق عليهم، أقروا باشتراكهم مع آخرين بلغ مجموعهم 16 متهماً، 13 منهم سعوديو الجنسية، و3 من القبائل النازحة جميعهم في العقد الثاني من العمر عدا 3 أحداث.