السعودية.. تفاصيل محاولة إدخال طفل بطريقة غير مشروعة

تمكن جمرك جسر الملك فهد من إحباط محاولة أحد القادمين إدخال طفل إلى السعودية بطريقة غير مشروعة، كما عُثر معه على ثلاث زجاجات خمر كانت مخبأة في مركبته التي يقودها.

وقال ضيف الله العتيبي، مدير عام جمرك جسر الملك فهد المكلف، قدِمت للجمرك مركبة من نوع خصوصي، وعند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية لها عثر على طفل مُخبأ خلف المرتبة الأمامية للراكب ومستلقياً على الفرش الأرضي، وعند سؤال قائد المركبة عن رابط علاقته مع الطفل أفاد أنه ابنه، إلا أنه لم يقدم ما يثبت ذلك وأحيل إلى الجهات الأمنية المختصة.

كما عُثر مع قائد المركبة على ثلاث زجاجات خمر كانت مخبأة في حقيبته، مبيناً أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وقال مدير عام جمرك جسر الملك فهد المكلف إن الجمارك السعودية تبذل أقصى جهودها لكل من يحاول مخالفة الأنظمة التي تطبقها، أو أي محاولة لتهريب الممنوعات عبر منافذها الجمركية، مشيراً في الوقت نفسه إلى النجاحات المتواصلة التي تحققها الجمارك في مجال مكافحة التهريب بكافة أنواعه.