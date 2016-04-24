السعودية.. جواز العشر سنوات لمن بلغ 20 عاماً

أوضح مدير عام الجوازات، اللواء سليمان اليحيى، أن تعديل المادة "الثانية عشرة" من نظام وثائق السفر الصادر بمرسوم ملكي تضمن تحصيل رسوم وثائق السفر التي تصدر وفق هذا النظام على النحو الآتي:

أولاً: "ستون" ريالاً على أساس سنوي لرسم إصدار جواز السفر أو تجديده.

ثانياً: "خمسون" ريالاً عن إصدار تذكرة المرور.

وأشار اللواء سليمان إلى أنه يحق لمن أتم سن العشرين عاماً الحصول على جواز سفر بمدة 10 سنوات، وذلك لأن هذا العمر غالباً يكون قد ثبتت فيه السمات الحيوية للوجه، ويكون إصدار الجواز أو تجديده لعشر سنوات مقبلة أمراً متاحاً له.

وعن الأقل من سن العشرين عاماً، قال اليحيى: "ستكون مدة الجواز لهم خمس سنوات برسوم قدرها 300 ريال، وهذا هو الرسم الأساسي للجواز بدون الدعم، وكما هو معلوم فإن قيمة الجواز بعد الدعم المؤقت هي 150 ريالاً".