السعودية.. خطة شاملة للتعليم في برنامج التحول الوطني

أعلن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى عن وجود خطة تطوير شاملة للتعليم سيتم الإعلان عنها في إطار برنامج التحول الوطني.

وقال الوزير العيسى على هامش زياته لمصر: "إن الخطة تركز على حزمة متكاملة من البرنامج لتطوير البيئة التعليمية ومواكبة خطط التنمية، ويأتي في صدارتها تحديث شامل للمناهج وأداء المعلمين وتحسين البيئة المدرسية للتحفيز على التطوير والإبداع"، مشيراً إلى أن الخطة تركز أيضاً على تطوير طرق التدريس وتوفير كافة الإمكانات للمعلمين.

وتطرق الوزير في حديثه إلى مشاكل المعلمات في المناطق النائية، ويكمن أبرزها أن الحاجة لهؤلاء المعلمات مازالت قائمة، وأن نسبة كبيرة من المعلمات لا يحبذن السكن في مكان العمل. وأكد أن الحكومة تعمل على تطوير خدمات نقل المعلمات لهذه المناطق وذلك للحد من الحوادث.