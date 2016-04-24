تفاعل واسع مع حديث محمد بن سلمان لـ"بلومبرغ"

لاقى حوار الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مع مجلة "بلومبرغ" تفاعلاً كبيراً على الصعيد المحلي والعربي والدولي.

وقال عصام الثقفي، سفير السعودية لدى النرويج لـ"العربية.نت" في تعليقه على الحوار الذي امتد لساعات: "أثلج الأمير صدور السعوديين في مرحلة التحول التاريخية بعد أن لخص طموحات كل شباب وفتيات السعودية لمستقبل المملكة".

وأضاف الثقفي أن "شفافية حديث الأمير محمد بن سلمان كانت قد ألقت الضوء على كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية".

ونوه بأن تصريحات ولي ولي العهد أثارت اهتمام وسائل الإعلام العالمية، وبالأخص الإعلام النرويجي، قائلاً: "لا يأتي يوم لا يغطي الإعلام النرويجي جزءاً جديداً من الحوار".

وأشاد السفير السعودي بتوضيح الأمير في حواره لدور المرأة في المجتمع السعودي، مؤكدا أن الوقت حان لأن تلعب فيه دوراً رئيسياً، في ظل الالتزام بالثوابت الشرعية.

وفيما يتعلق بإعلان الأمير محمد بن سلمان عن إنشاء الصندوق السيادي السعودي، نوه السفير عصام الثقفي بأن السعودية اليوم ستفوق بصندوقها السيادي البالغ 2000 مليار دولة النرويج التي تملك أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بقيمة قدرها 800 مليار دولار.

من جانبه، وصف جميل الذيابي، رئيس تحرير صحيفة "عكاظ"، الأمير محمد بن سلمان بالرجل الجريء والشفاف والواضح، إضافة إلى تميزه بقوة المواجهة في قضايا كان لا يتم التطرق إليها من قبل المسؤولين، سواء أكان عبر الإعلام الخارجي أو المحلي.

وقال الذيابي: "نتائج أحاديث ولي ولي العهد وحضوره في الإعلام الأجنبي باتت واضحة ومباشرة وسريعة تساهم في تعزيز الصورة الإيجابية عن السعودية في الخارج".

وأضاف الذيابي، بتمتع الأمير بذاكرة حديدية وقدرة على الاسترسال في كثير من الموضوعات الاستراتيجية الهامة في شرح وجهة نظره بطريقة سلسة ومباشرة، مشيراً إلى توظيفه الإعلام الخارجي عبر لقاءاته الصحافية بطريقة ذكية للتأكيد على مواقف المملكة السياسية والاقتصادية والإنسانية، وبالأخص في ظل اللغط الحاصل في الإعلام الأميركي والأوروبي، بهدف التأكيد على كيفية صياغة المملكة المستقبلية في المرحلة القادمة ومواجهة التحديات "بعيداً عن أية مغالطات تساق في وسائل الإعلام الغربية".

وأكد رئيس تحرير الصحيفة السعودية أن الأمير محمد بن سلمان لم يقصر أحاديثه على الإعلام الخارجي، وإنما توجه كذلك إلى وسائل الإعلام المحلية قائلاً: "أنا شخصياً حضرت 4 لقاءات مباشرة تحدث فيها الأمير مع عدد من الإعلاميين السعوديين بوضوح وبلهجة قوية لرؤيته لمستقبل البلاد وما كلفه به خادم الحرمين الشريفين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية".

وأضاف:" الأكيد أن الأمير لديه قدرة على مواجهة الإعلام وبأي لغة كانت، والهم الأول له هو إطلاق إشارة بدء التطوير وفق استراتيجية مباشرة واتصال مباشر".

من جانبها، اعتبرت د. لبنى الأنصاري، عضو مجلس الشورى، ما جاء في حوار الأمير محمد بن سلمان كان مثيراً للإعجاب والطمأنينة لما اتسم به من الصراحة والشفافية والتلقائية، قائلة: "ابتعد الأمير عن التكلف في الطرح، متحدثا عن دور الأب والأم الحازمة في التربية، ونشأته مع إخوته، وكذلك عن زوجته وأبنائه ودوره كأب".

ونوهت د. الأنصاري بالرؤية الشمولية والمستدامة التي أعلن عنها الأمير محمد بن سلمان قائلة: "كان مهماً تأكيده في حواره على إيمانه بأهمية تفعيل المرأة باعتبارها نصف المجتمع ودورها في التنمية الوطنية".

وقالت: "الأمير لا يريد إقناع الشعب السعودي فقط بمستقبل المملكة المنتظر تحقيقه، وإنما أراد أيضاً إقناع العالم بأسره بجدوى ذلك"، مضيفة أن هذه الجهود للتعريف بالنفس والتواصل مع الشعب كفيلة ببناء علاقة ود ومحبة وشعور لدى الشعب بأنهم شركاء في اتخاذ القرار.

يشار إلى أن أوصافا مختلفة أطلقتها وسائل الإعلام الأجنبية على شخصية الأمير محمد بن سلمان عقب سلسلة من اللقاءات مع وسائل الإعلام الأجنبية، كان من بينها الحوار المطول الأخير الذي امتد 5 ساعات عبر صفحات مجلة "بلومبرغ".

فبينما اختارت المجلة الأميركية "بلومبرغ" وصف الأمير بـ"سيد كل شيء"، ذهبت شبكة الـ "cnn" الأميركية إلى وصفه بـ"الأمير الذي يحاول تغيير العالم"، بالمقابل جاء وصف "أمير الألفية" من قبل صحيفة "الواشنطن بوست" الأميركية.

هذا وفضلت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية بعد لقاء خاص مع الأمير محمد بن سلمان وصف ما جاء به في خطته الوطنية بخطة الأمير "التاتشرية".