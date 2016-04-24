ما لم تقله هيا!

نفت هيا المنيع عضو مجلس الشورى ما نسب إليها من اقتراحات ملفقة تظهرها بمظهر المسيئة لبعض فئات المجتمع، وقد لا تكون المنيع الشخصية الأولى التي تلفق لها أقوال أو تصريحات أو مقالات لم تقلها بغرض تشويه صورة هذه الشخصية في عيون الناس، ففي فضاء الإنترنت اللامحدود ووسط زحام وسائط الإعلام الاجتماعي أصبح هذا الأسلوب (التلفيق) شائعا جدا للأسف الشديد وغالبا ما يأتي بعد عجز الطرف المقابل عن مواجهة المنطق القوي والمؤثر للشخصية المعروفة المستهدفة فليجأ للتزوير والتلفيق أو إخراج بعض العبارات من سياقها والنبش في كل الأوراق القديمة والجديدة بغرض هز ثقة الناس بصاحب الحجة والتشويش على حجته القوية .

على أية حال هيا المنيع وبعض زميلاتها في المجلس أثبتن منذ اليوم الأول لدخولهن المجلس أن المرأة السعودية تستحق أن تكون شريكا أساسيا في بناء الوطن، فالبرغم التحديات الكبيرة التي صاحبت دخول المرأة لمجلس الشورى إلا أن الأخوات الفاضلات في المجلس أظهرن خلال السنوات القليلة الماضية إخلاصا جميلا لقضايا المرأة والمجتمع وذهبن دون تردد إلى المناطق الشائكة وهن يعلمن مسبقا أن لخطواتهن الشجاعة ثمنا قاسيا في بعض الأحيان، حيث تتنوع أشكال الأذى التي تتعرض له عضوة الشورى، فمثلما كان نصيب هيا المنيع التلفيق والتزوير كان نصيب لطيفة الشعلان الإساءات البليغة في مواقع التواصل الاجتماعي ما أظهرها قبل فترة لسحب أحد المسيئين في ساحة القضاء.

أداء المرأة السعودية المميز في مجلس الشورى خير دليل على كفاءتها واستعدادها لتولي مناصب قيادية في العديد من المجالات وأهمها أن يتعلق بالأسرة والمجتمع، ثمة عدد لا يحصى ممن يملكن العقول الكبيرة والقلوب المخلصة المثابرة ومن الهدر الحضاري إبقاؤهن بعيدا عن كل دوائر القرار، نحن هنا مثل الذي يخبئ جيشا ناعما في الدواليب المغلقة ثم يشتكي من ثقل حركته في الطريق الطويل لا يريد أن يقول إنه تنازل عن نصف قوته بمحض إرادته ويريد من الجميع أن يقتنعوا بأنه سوف يصل في الوقت المناسب!.

*نقلاً عن "عكاظ"