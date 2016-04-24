رؤية_السعودية_2030.. أكثر من 16 مليون مغرد

تجاوز عدد الانطباعات للمغردين في تويتر حول هاشتاغ #رؤية_السعودية_2030 الـ16 مليون مغرد، وكانت نسبة من استخدم موقع تويتر للتغريد حول "#رؤية_السعودية_2030" نحو 80% من المغردين.

وفي تحليل أجرته "العربية.نت" حول متابعي الهاشتاغ خلال اليومين الماضيين، وجدت أن عدد من وصل إليه، بشكل تقريبي وصل إلى 16,092,569 مغرداً.

ووصل عدد الذكور المغردين للهاشتاغ 64% من المغردين، في حين كانت نسبة الإناث 36%. بالنسبة لانتشار الهاشتاغ حول العالم، فقد حازت السعودية على 67% من تغريدات الهاشتاغ، في حين توزع الرقم الباقي في كافة أنحاء العالم.

وفيما يتعلق باستخدام الأجهزة الذكية، وصل عدد من استخدم الآيفون في التغريد لهاشتاغ #رؤية_السعودية_2030 نحو 59.4%، في حين كانت نسبة من استخدم نظام الأندرويد 29.1%، و2.6% استخدموا الآيباد.