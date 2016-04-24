29 شارعاً بأسماء "شهداء الواجب" في منطقة القصيم

انتهت أمانة منطقة القصيم من إعادة تسمية 29 شارعاً في مختلف محافظات المنطقة، لتتسمى بأسماء شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن أمن هذا الوطن.

وبحسب الأمانة، فإن الشوارع التي تسمّت بأسماء الشهداء توزعت كالتالي: 14 شارعاً بمدينة بريدة، 9 شوارع بمحافظة عنيزة، شارعان بمحافظة البكيرية، شارع بمحافظة المذنب، شارع بمحافظة الخبراء، شارع بمحافظة الاسياح، وشارع بمحافظة الدليمة.

وقد راعت الأمانة في إعادة تسمية هذه الشوارع قربها من منازل الشهداء، كنوع من التقدير لهم ولأهاليهم.

كما لا يزال هنالك المزيد من الشوارع التي ستعاد تسميتها امتداداً لتخليد ذكراهم.