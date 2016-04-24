عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية السعودية

29 شارعاً بأسماء "شهداء الواجب" في منطقة القصيم

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

انتهت أمانة منطقة القصيم من إعادة تسمية 29 شارعاً في مختلف محافظات المنطقة، لتتسمى بأسماء شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن أمن هذا الوطن.

وبحسب الأمانة، فإن الشوارع التي تسمّت بأسماء الشهداء توزعت كالتالي: 14 شارعاً بمدينة بريدة، 9 شوارع بمحافظة عنيزة، شارعان بمحافظة البكيرية، شارع بمحافظة المذنب، شارع بمحافظة الخبراء، شارع بمحافظة الاسياح، وشارع بمحافظة الدليمة.

وقد راعت الأمانة في إعادة تسمية هذه الشوارع قربها من منازل الشهداء، كنوع من التقدير لهم ولأهاليهم.

كما لا يزال هنالك المزيد من الشوارع التي ستعاد تسميتها امتداداً لتخليد ذكراهم.

كلمات دالّة

#القصيم, #تسمية, #شوارع, #محافظات, #شهداء, #الوطن

اختيار المحرر

إعلانات

آخر الأخبار

الأكثر قراءة