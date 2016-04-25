الإنسانية.. أولوية

لاشك أن الخدمات الصحية في المملكة تتوافر على إمكانيات كبيرة وهائلة إلا أن المفزع للأسف أنك لا تلمس ترجمة هكذا إمكانيات على أرض الواقع، فالناس ما برحت تجأر بالشكوى من جملة قضايا تسود المنشآت الصحية يأتي في مقدمها تباعد المواعيد للوصول إلى الاستشاريين، مما يضطر المرضى في هكذا ظروف ضاغطة إلى اللجوء إلى المشافي الخاصة والتي يمكن عادة الوصول فيها إلى الاستشاريين في وقت أقصر، ولكن مقابل ثمنًا باهضًا ينبغي أن يدفع مقدمًا حتى في لحظات الطوارئ التي ينبغي أن تتم مناظرتها فورًا، حيث تقدم الخدمة اللازمة في اللحظات الفارقة بين الحياة والموت ويا حبذا أن يترك أمر دفع التكاليف إلى وقت لاحق، وأتوقع أن هناك بعض من يقرأ الآن يقول: (المستشفيات الخاصة جمعيات خيرية!!) وهذا شأنهم، ولكن عندما يغيب الجانب الإنساني في هكذا أوضاع يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن الإنسانية وهي المعادل الموضوعي للرحمة ليست من الأولويات عند بعض هذه المشافي.

في يوم الثلاثاء 1437/7/12هـ أمضيت سحابة ساعات الصباح وحتى الزوال في طوارئ إحدى المستشفيات الخاصة وكانت قاعة الانتظار في الطوارئ مقابلة «للكاشير»، وكلما جاءت حالة طارئة انقسم المرافقون لها إلى فريقين ففريق يقف عند الصندوق لدفع المعلوم والذي لا يقل في العادة عن (5000) ريال، وفريق عند «كاونتر» فتح الملف لإدخال المريض إلى غرفة الفحص بعدئذ يبدأ الممرضات بالتجهيز بانتظار طبيب الطورائ لمناظرة الحالة والتعاطي معها وفق البروتوكولات المعروفة!! ومما لفت نظري وأثار اهتمامي أن عدم حمل بطاقة الأحوال قد يؤدي إلى تعثر المناظرة الطبية بل ويؤخرها، وفي العادة الناس لا يأبهون لمثل هذا الأمر في حالات الطوارئ المفاجئة.

وزارة الصحة الموقرة عليها أن تعيد النظر بل وتشدد بفرض أنظمة أكثر صرامة على بعض المتاجرين بحياة الناس الذين يفترض أن يبادروا بادئ ذي بدء إلى العمل على إنقاذ حياة المرضى، ومن ثم يصار إلى استكمال الإجراءات البيروقراطية لاحقًا.

وزارة الصحة في عهد وزيرها السابق الدكتور عبدالله الربيعة سبق أن أغلقت هذا المستشفى بالضبة والمفتاح لارتكابه أخطاء طبية فادحة، نتمنى على وزارة الصحة أن تعالج هكذا قضايا وتطوي صفحتها إلى الأبد ونحن نخوض معركة التحول الكبرى التي يقودها ولي ولي العهد محمد بن سلمان الذي يمقت البيروقراطية حد العداء المعلن. ونذكر وزارة الصحة أن المستشفيات الحكومية في جدة والخاصة أيضًا لا تتوافر على أسرة تحتوي الأجساد التي انهكها المرض وهي في مسيس الحاجة للعناية بمستوياتها المختلفة، لقد ألفينا لفيفًا من المرضى وهم على كراسي متحركة ينتظرون دورهم للمناظرة الطبية والأسرة التي يرتمون عليها وقد عاد إلى الوسط الصحي مرض التوسط للحصول على سرير!!

في بريطانيا العظمى وخاصة في اسكتلندا على وجه الخصوص وفي أكبر مستشفيات غلاسكو المرجعية لا يحتاج المريض إلى من يتوسط له إذ ينتقل المريض من الطوارئ بعد المناظرة وتشخيص الحالة وصرف العلاج على النظام الحاسوبي إلى السرير في وقت قياسي جدًا لا يزيد عن ساعتين في حالة الاكتظاظ.. تجربة عشتها وقد عايشتها إذ لا يسأل المريض أو ذووه عن اثبات هوية أو عرق أو دين فقط تاريخ الميلاد الذي من خلاله يمكن الوصول إلى رقم الملف الصحي الوطني!!

أما ما يتعلق بدفع المقدم لا يوجد أبدًا في المشافي الخاصة وإنما تصلك الفاتورة لاحقًا بعد المعاينة وإنقاذ الحياة، فالحياة ثمينة، ولعل وزارة الصحة أن تعيد التوكيد على المستشفيات الخاصة والحكومية بأن تباشر الحالات الطارئة مهما كان الثمن.. فهل يا ترى تفعل الوزارة ذلك؟ إنا منتظرون.

*نقلاً عن "المدينة"