السعودية.. الإطاحة بمخالفي إقامة تنكروا بعباءات نسائية

أطاحت شرطة منطقة جازان ممثلة بمختلف الإدارات الأمنية التابعة للأمن العام بـ 7 مطلوبين بجرائم سرقة في المنطقة، إلى جانب مجموعة من مخالفي الإقامة من جنسيات إفريقية، أثناء ارتدائهم عباءات نسائية تنكروا بها لنيتهم السفر خارج المنطقة، حيث عُثر بحوزتهم على مبلغ مالي تجاوز 20 ألف ريال، وسلاح أبيض.

في التفاصيل، أوضح مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر الدويسي لـ "العربية نت" أن جهود إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة أسفرت عن مداهمة حوشين بمحافظتين مختلفتين الأول، عثر بداخله على سيارات مقطعة ومحروقة منزوعة أرقام الهياكل وعدد كبير من قطع السيارات، والعثور على كابلات تقدر قيمتها بما يقارب من 200 ألف ريال.

وأشار الدويسي إلى أنه أثناء المهمات تم ضبط فتاة متغيبة عن ذويها، كما تم القبض على أربعة أشخاص مطلوبين لشرطة مناطق أخرى من المملكة، إضافة الى القبض على شخصين عثر بحوزتهما على كمية من مادة الحشيش المخدر، وكذلك وافد وبرفقته امرأة لحيازتهما على كمية من الذهب المسروق.

وأكد الدويسي أنه تم إعداد كمين لمجموعة أشخاص أفارقة، مقيمين بطريقة غير نظامية أثناء ارتدائهم عباءات نسائية كانوا ينوون السفر إلى خارج المنطقة وعثر بحوزتهم على مبلغ مالي تجاوز 20 ألف ريال، وسلاح أبيض.