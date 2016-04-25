العطيشان لـ "العربية.نت":رؤية 2030 ستعيد اكتشاف المملكة

أكد رئيس الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، عبدالرحمن العطيشان، أن حديث ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، كان نموذجياً ويدل على التخطيط السليم والرؤية الواضحة التي ستعيد اكتشاف المملكة العربية السعودية من كافة الجوانب.

وأوضح العطيشان لـ"العربية.نت" أن ولي ولي العهد السعودي تحدث عن ركائز سعودية لم يتحدث عنها المسؤولون مسبقاً، كأرامكو السعودية أو هيئة مكافحة الفساد، والمنشآت العسكرية أو التحويل الجذري بجعل اعتماد المملكة على المنتجات غير النفطية بنسبة 70%، فهذه نقطة بارزة ستساهم في تطوير المملكة من كافة الجوانب التي سترجع بالنفع على المواطن والوطن.

وقال العطيشان إن الشفافية وتهيئة الفرص والرؤى والأنظمة ستدفع رجال أعمال العالم للتوجه إلى المملكة بثقل كبير، وسيتقدم تصنيفنا اقتصادياً.

وأشار إلى أن المنطقة الشرقية في السعودية ستستفيد من الرؤية المستقبلية بشكلٍ كبير، حيث إن 5 منافذ حدودية تستقبل مئات الآلاف من المسافرين والسياح والثروات الاقتصادية، وتحتوي على بنية تحتية متكاملة سيتم الاستفادة منها في هذه الرؤية والتوجه للصناعات التحويلية من النفط والغاز لمستقبل مشرق للمملكة.

ونوه العطيشان بمرتكز مهم أشار إليه ولي العهد السعودي، وهو السياحة وتطويرها، والاستفادة من كافة مناطق المملكة، كل منطقة تثري جانبها الثقافي والسياحي لاحتواء السياح.