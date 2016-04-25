رؤية السعودية سترفع دخل الدولة من غير النفط

وضعت رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي أقرها مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، من أبرز أهدافها رفع مداخيل الدولة من غير القطاعات النفطية، عبر زيادة هذه المداخيل من 165 مليار ريال إلى تريليون ريال خلال المدة الزمنية للخطة المحددة بـ15 عاما.

وتقول الرؤية في نصها إن ما تطمح إليه الممكلة "ليس تعويض النقص في المداخيل فقط، أو المحافظة على المكتسبات والمنجزات، ولكن طموحنا أن نبنيَ وطناً أكثر ازدهاراً يجد فيه كل مواطن ما يتمناه، فمستقبل وطننا الذي نبنيه معاً لن نقبل إلا أن نجعله في مقدمة دول العالم، بالتعليم والتأهيل، بالفرص التي تتاح للجميع، والخدمات المتطورة، في التوظيف والرعاية الصحية والسكن والترفيه وغيره".

"نلتزم أمامكم أن نكون من أفضل دول العالم في الأداء الحكومي الفعّال لخدمة المواطنين، ومعاً سنكمل بناء بلادنا لتكون كما نتمناها جميعاً مزدهرةً قويةً تقوم على سواعد أبنائها وبناتها وتستفيد من مقدراتها، دون أن نرتهن إلى قيمة سلعة أو حراك أسواق خارجية. نحن نملك كل العوامل التي تمكننا من تحقيق أهدافنا معاً، ولا عذر لأحد منا في أن نبقى في مكاننا، أو أن نتراجع لا قدر الله" بحسب نص الرؤية الذي استعرضه مجلس الوزراء.