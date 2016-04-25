رؤية السعودية تشمل ايجاد أكبر صندوق استثمار بالعالم

تهدف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي أقرها مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، إلى هيكلة صندوق الاستثمارات العامة ليصبح أكبر صندوق استثمار سيادي في العالم بقيمة تناهز 2.7 تريليون دولار.

وتنص وثيقة الرؤية التي صادق عليها مجلس الوزراء على "نريد أن نضاعف قدراتنا: نريد أن نحول أرامكو من شركة لإنتاج النفط إلى عملاق صناعي يعمل في أنحاء العالم، ونحوّل صندوق الاستثمارات العامة إلى أكبر صندوق سيادي في العالم، وسنحفز كبريات شركاتنا السعودية لتكون عابرة للحدود ولاعبا أساسيا في أسواق العالم. ونشجع الشركات الواعدة لتكبر وتصبح عملاقة".

وتتضمن الخطة تخفيف الإجراءات البيروقراطية الطويلة، و"سنوسع دائرة الخدمات الإلكترونية، وسنعتمد الشفافية والمحاسبة الفورية، حيث أنشئ مركز يقيس أداء الجهات الحكومية ويساعد في مساءلتها عن أي تقصير. سنكون شفافين وصريحين عند الإخفاق والنجاح، وسنتقبل كل الآراء ونستمع إلى جميع الأفكار".