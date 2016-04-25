رؤية السعودية 2030 تستهدف رفع كفاءة المدن الاقتصادية

تهدف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي أقرها مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، إلى هيكلة المدن الاقتصادية وإعادة تأهيلها والبدء بهيكلة مدينة جازان بالتعاون مع أرامكو.

وتنص الرؤية على أن "الانفتاح على التجارة والأعمال سيمكننا من النمو والمنافسة مع الاقتصادات المتقدّمة، وسيساعدنا على زيادة إنتاجيتنا. سنعمل على تحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة المدن الاقتصادية، وتأسيس مناطق خاصة، وتحرير سوق الطاقة بما يسهم في رفع تنافسيته".

وتعتبر الرؤية أن زيادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتواصل تسهيل تدفق استثمارات القطاع الخاص ورفع مستوى التنافسية، سيوفر القدرات اللازمة لرفع مستوى الخدمات المقدمة، وسننسّق مع السلطات التشريعية لتعديل الأنظمة ذات العلاقة بتسهيل بيئة العمل ورفع كفاءة إنفاذ العقود.