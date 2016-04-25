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عاهل الأردن: رؤية الأمير محمد بن سلمان مستنيرة وشجاعة

المصدر: عمّان - نادر المناصير
عاهل الأردن والأمير محمد بن سلمان
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علق العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، على رؤية ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز التي جاءت خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "العربية"، اليوم الاثنين.

وأثنى الملك على رؤية ولي ولي العهد قائلاً في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "وجدت في مقابلة الأمير محمد بن سلمان رؤية مستنيرة وشجاعة سيكون لها أكبر الأثر في تطوير وتنمية المملكة العربية السعودية الشقيقة".

وفي وقت سابق اليوم، أقر مجلس الوزراء السعودي الرؤية المستقبلية للمملكة، والتي أعلن تفاصيلها ولي ولي العهد السعودي خلال المقابلة مع "العربية".

كلمات دالّة

#عاهل الأردن, #الملك عبدالله, #ولي ولي العهد, #الأمير محمد بن سلمان, #الرؤية المستقبلية, #رؤية المملكة 2030

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