محمد بن راشد: الرؤية السعودية مليئة بالطموح

قال الشيخ محمد بن راشد، حاكم دبي، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة: "تابعت باهتمام مثل غيري إطلاق #رؤية_السعودية_2030 رؤية مليئة بالطموح والأمل للمملكة وللمنطقة.. وقيادة شابة ستفاجئ العالم بإنجازاته".

وأضاف الشيخ محمد بن راشد، في تغريدة على تويتر، "تفاؤلنا وفرحنا بـ #رؤية_السعودية_2030 هو فرح بمستقبل جديد لمنطقتنا، وتفاؤل بتجديد حضاري لأمتنا العربية نحو استغلال أمثل لطاقاتها ومواردها وشبابها.

ووافق مجلس الوزراء السعودي على رؤية المملكة 2030، حيث خصص مجلس الوزراء جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، للنظر في مشروع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.