"الشورى السعودي" يوافق على تعيين الحدود البحرية مع مصر

وافق مجلس الشورى بالإجماع على مشروع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين السعودية ومصر. جاء ذلك في الجلسة العادية الرابعة والثلاثين التي عقدها مجلس الشورى اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن المجلس وافق بالإجماع على مشروع الاتفاقية وذلك بعد أن استمع في مستهل أعماله إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الداود.

وقد استمع المجلس إلى آراء عدد من أعضاء المجلس الذين أكدوا أهمية تلك الاتفاقية بين البلدين وذلك في إطار العلاقات المتميزة التي تربط بينهما.

وكانت مصر والسعودية وقعتا في القاهرة الشهر الجاري اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

ووقع الجانبان الاتفاقية خلال مؤتمر صحفي مشترك بين خادم الحرمين والرئيس المصري ألقى خلاله كل منهما كلمة ووقع مسؤولون من البلدين عدداً من الاتفاقيات الاقتصادية والثقافية بينها اتفاقية إنشاء جسر بري يربط بين البلدين عبر البحر الأحمر.

ووقع الاتفاقية عن الجانب المصري رئيس الوزراء شريف إسماعيل وعن الجانب السعودي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي ووزير الدفاع.