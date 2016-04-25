لقاء_محمد بن_سلمان_بالعربيه.. أكثر من 26 مليون مغرد

لقيت مقابلة ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على قناة العربية، الاثنين، تفاعلاً كبيراً لدى السعوديين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مؤكدين دعمهم لما جاء فيها من محاور تمس حياة المواطن السعودي.

وتداول السعوديون ما جاء في كلام الأمير محمد بن سلمان وسط تفاؤل كبير بـ #رؤية_السعودية_2030 التي طرح الأمير الشاب بعض نقاطها، خصوصاً فيما يتعلق بدعم أصحاب الدخل المتوسط والمحدود.

وتجاوز عدد الانطباعات للمغردين في تويتر حول هاشتاغ #لقاء_محمد بن_سلمان_بالعربيه الـ "26 مليون" مغرد. وكانت نسبة من استخدم تويتر للتغريد حول #لقاء_محمد بن_سلمان_بالعربيه نحو 90% من المغردين.

وفي تحليل أجرته "العربية.نت" حول متابعي هاشتاغ #لقاء_محمد_بن_سلمان_بالعربيه، الاثنين، وجدت أن عدد من وصل إلى الهاشتاغ، بشكل تقريبي وصل إلى "13,463,710" مغردين.

ووصل عدد الذكور المغردين للهاشتاغ 83% في حين كانت نسبة الإناث 17%. بالنسبة لانتشار الهاشتاغ حول العالم، حازت السعودية على 73% من التغريدات على الهاشتاغ، في حين توزع الرقم الباقي في كافة أنحاء العالم.

وفيما يتعلق باستخدام الأجهزة الذكية، وصل عدد من استخدم "الآيفون" في التغريد لهاشتاغ #لقاء_محمد_بن_سلمان_بالعربيه نحو "52.4%، في حين كانت نسبة من استخدم نظام الأندرويد 31.3%، و1.6% استخدم الآيباد.