أمين عام "سعفة": "الرؤية" رسمت لنا خارطة طريق الشفافية

أثنى الأمين العام لمؤسسة سعفة القدوة الحسنة الخيرية عبدالله النمري على إقرار "رؤية السعودية 2030" التي اشتملت على محاور مهمة من بينها تحسين مستوى الشفافية والنزاهة في قطاع الأعمال السعودي، مشيراً إلى أن "سعفة" ستعمل وفق الرؤية بما يعزز خطواتها في تحقيق أهدافها التي تقوم على تحسين مستوى الشفافية والنزاهة في قطاع الأعمال السعودي خلال المرحلة المقبلة.

وكان ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد في مقابلة خاصة مع قناة "العربية" أن الفساد موجود بلا شك. وقال: "الفساد موجود في كل المجتمعات وفي كل الحكومات وبنسب متفاوتة. الذي يهمنا اليوم، أن نكون في مقدمة الدول في مكافحة الفساد، وأقل نسب فساد في العالم".

وأضاف ولي ولي العهد: "اليوم نحن في مجتمع صعب أنك ما تكون شفاف، ومن الصعب إخفاء سر على المجتمع في العصر الحديث، فالشفافية مطلوبة جداً، لأنها داعم قوي جداً، كرقابة وكدعم قرارات الحكومة وإجراءات الحكومة".

ترسيخ وتأصيل

وأوضح النمري أن "سعفة" مؤسسة خيرية تهدف إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، وتأصيلها في المجتمع من خلال نشر ثقافة الشفافية والنزاهة والعدالة.

وتعمل "سعفة" خلال الفترة المقبلة على رفع مستوى الشفافية والنزاهة في قطاع الأعمال وذلك في تحسين مركز المملكة في مؤشر مدركات الفساد العالمي والذي يضع المملكة في الدرجة "48" من أصل "100" درجة.

وأكد النمري أن مركز السعودية في مؤشر مدركات الفساد ليس جيداً ولا يعكس الحراك الكبير الموجود حالياً.

تحسين المركز عالمياً

ونوه النمري إلى أن هدف سعفة خلال عام 2020 يكمن في تحقيق مركز متقدم في مؤشر مدركات الفساد قائلا: "في هذا العام نكون قد أنهينا دراستنا التي نعمل عليها مع منظمة الشفافية الدولية حول نزاهة قطاع الأعمال في المملكة".

وقال النمري: "نأمل أن تحسن نتائج الدراسة والإصلاحات خلال ثلاث سنوات مركز المملكة لنصل إلى مركز الـ 70 درجة في مؤشر مدركات الفساد العالمي بالتظافر والتكامل مع باقي الأجهزة العالمية كما نأمل أن نحقق درجة تفوق "90" درجة خلال الفترة القادمة لنصل لها مع رؤية السعودية 2030".

تعزيز الشفافية

حول "سعفة"، نوه النمري إلى أنها قدمت العديد من الدراسات، كتعديل نظام المشتريات والمنافسات الحكومية، وتعديل ٣٧ مادة في نظام المشتريات الحكومية.

واعتبر النمري أن جميع الدراسات الدولية الحديثة توصلت إلى أن الذراع الأمثل لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة لا يتم إلا عن طريق تطبيق آليات ونظام الحوكمة في جميع المنظمات، موضحا أن "مفهوم الحكومة قائم على أربعة أركان، هي: العدالة والنزاهة والمساءلة والشفافية".

وتعكس "سعفة" في جميع برامجها تعزيز الشفافية في تطبيق الحوكمة في جميع المنظمات في السعودية، كما تدرس مشروعاً لدراسة ورصد مدى تطبيق المنظمات السعودية للحوكمة خصوصاً الشركات المدرجة في سوق المال.

وختم النمري حديثه عن جائزة للشفافية والنزاهة لقطاع الأعمال أطلقتها مؤسسة سعفة للقدوة الحسنة، حيث تمر عبر العديد من التقييمات، فضلاً عن أنها تعزز تطبيق نظام الحوكمة في القطاع الخاص.