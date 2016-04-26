التستر ونتائجه في أسواقنا

الوطنية ليست مفاخرة ولا عنوانا يكتب بـ«النيون»! نعم إن الوطنية ليست كذلك، وإنما هي الانتماء الصادق، والمحافظة على الهوية وإعطاء الوطن بمقدار ما أعطاك وحتى ولو بالبعض من ذلك العطاء الذي نلته بفضل الله ثم بفضل السياسة الرشيدة لحكومتنا السنية، والتي وفرت الأمن والأمان والاستقرار.

لذا فإن من المستغرب.. وأكاد أقول من المستنكر أن نمنح اسمنا وهويتنا للوافدين للعمل والاستثمار والمتاجرة مقابل جعل يحصل عليه من الوافد قل أو كثر!!

فإذا كنت قد قلت: «قل أو كثر» فهما في الحد سواء، وإن كان الأقل جرما، فإن الأكثر جريمة لا تغتفر!

وإني لأعجب من الذين يقدمون على هذا العمل بإعطاء أسمائهم مع صورة للبطاقة الوطنية، ونسخة من السجل التجاري ويحدث هذا العمل الخاطئ في جميع مجالات العمل الحر بكل أسف!!

ولو أن مسؤولا أو مواطنا قام بجولة على جميع المراكز التجارية والأسواق العامة وغيرها من الأسواق وداخل الأحياء ولو على امتداد عشرة أيام لما وجد غير الأجانب يمارسون المتاجرة باسم صاحب المحل وعند السؤال عن صاحب العمل الحقيقي، يجيء الجواب: «يا شيخ ايش تبغى نعطيك لأن صاحب العمل ربما تأخر».

أما في حلقة الخضار فأغلب التجار الذين يتعاطون التجارة، يجلسون ساعة من نهار أو حتى بضع ساعات أمام المتجر، وإذا سأله الزبون عن صنف من الفواكه أو الخضار، قال: تعال يا «مياه» وشوف ايش يبغى!!

هذه هي حقيقة الوضع في الأسواق والمراكز التجارية أو حلقة الخضار والفواكه.

والشاهد على ذلك ما نشرته جريدة «المدينة» بتاريخ 25/6/1437هـ تحت عنوان (محاكمة متستر عثر في حساب مكفوله على 800 ألف ريال) جاء فيه: «تفتح الدائرة الجزائية بديوان المظالم خلال الفترة القادمة ملف قضية تستر تجاري متهم فيها سعودي، بالإضافة إلى وافد عربي يعمل بائع خضار وفواكه عثر في حسابه على مبلغ 800 ألف ريال، بالإضافة إلى أنه تبين أن المبلغ الشهري الذي يدخل في حسابه البنكي الثاني يتفاوت ما بين 200 ألف إلى 300 ألف ريال».

ويضيف الخبر أن: «المصادر أكدت أن محل الخضار والفواكه المخصص لتجارة الجملة يقوم بتوزيع بضاعته على 43 موقعا. واتضح بأن من يدير المحل هو الوافد رغم أنه باسم كفيله السعودي، حيث حاول تبرير المبالغ الكبيرة التي وجدت في حسابه رغم أن راتبه لا يتجاوز 1800 ريال».

ترى متى يستيقظ ضمير المتسترين؟

السطر الأخير:

بلادي وإن جارت عليَّ عزيزة

وأهلي وإن ضنوا عليَّ كرام

*نقلاً عن "عكاظ"