السعودية.. معلم هرّب مخدرات لطلابه في سجن القطيف

صادقت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على حكم صادر من المحكمة الجزئية بمحافظة القطيف، يقضي بسجن معلّم لمدة خمس سنوات، وجلده 500 جلدة مفرَّقة على عشر دفعات متساويات، وتغريمه 20 ألف ريال، وذلك لمحاولته تهريب 1147 حبة مخدرة، و3 غرامات حبوباً متكسرة، وأربعة أكياس من مادة الأمفيتامين المحظورة إلى داخل سجن محافظة القطيف، مستغلاً وظيفته في تعليم الطلاب السجناء.

وقالت مكافحة المخدرات على حسابها في تويتر: "مستغلاً عمله في تدريس السجناء، حبس معلم 5 سنوات حاول تهريب مخدرات لسجن القطيف".

وقضت المحكمة بحكمها على المعلم المتهم وإيقافه المدة الخاصة بتنفيذ العقوبة، وأيضا مصادرة بقية الأموال التي ذكر أنه حصل عليها مقابل هذه التجارة، وأيضا مصادرة الهاتف النقال والشريحة المستخدمة في هذه العمليات، وعدم عودتهم مرة أخرى، على أن يتم إيداع المبلغ وقيمة الهاتف في مؤسسة النقد في الحساب الخاص بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات، كما أقرت المحكمة منعه من السفر إلى الخارج لمدة خمس سنوات تبدأ بعد أن ينهي عقوبته في السجن.