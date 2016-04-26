القبض على شباب أرعبوا متنزهين بـ"ضب" في الرياض

استطاعت شرطة منطقة الرياض القبض على 37 شابا، بينهم 15 حدثا، أرعبوا متنزهين بإحدى حدائق الرياض بحيوان من فصيلة الزواحف "الضب".

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه "إشارة إلى البلاغ الوارد لغرفة عمليات دوريات الأمن بمنطقة الرياض من مجموعة من المتنزهين بإحدى الحدائق العامة بحي الحمراء شرق العاصمة، المتضمن تواجد عدد من الشباب العزاب في الحديقة و ترويعهم لمرتاديها لحملهم ضبا".

وانتقلت الفرق الميدانية لموقع البلاغ، حيث ألقي القبض على 4 أحداث وكذلك 33 شابا بينهم 11 حدثا لعدم حملهم إثبات هوية وقيامهم بالتواجد بجوار الأسر بشكل مخالف.

وأكمل الناطق أنه تم إيقافهم جميعاً وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام لتطبيق النظام بحقهم.