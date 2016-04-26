بسبب المخدرات.. هارب يطلق النار على شخصين في جازان

ألقت شرطة منطقة جازان القبض على جانٍ هارب أطلق النار على شخصين في العقد الثالث من العمر أحدهما حالته خطرة، وذلك بأحد منازل المنطقة وتطويقه وتحريز السلاح المستخدم في الحادثة. وعملت "العربية نت" من مصادر خاصة أن سبب ارتكاب الجرم كان نتيجة خلاف مالي بين الأطراف الثلاثة بعد بيعهم كمية من المخدرات.

في التفاصيل، أوضح مدير شرطة جازان اللواء ناصر الدويسي لـ"العربية" أن بلاغاً ورد لمركز شرطة محافظة صامطة من قبل مستشفى المحافظة عن وجود شخصين مصابين بطلق ناري يتلقيان العلاج أحدهما حالته خطرة، ما دفع الفرق المختصة لمباشرة موقع الحادثة، حيث تمكن المحققون من الكشف عن هوية المتهم وتحديد موقع اختبائه.

وأشار الدويسي إلى تشكيل فريق أمني متخصص لتطويق موقع الجاني وقد نجح رجال الأمن في القبض عليه، وضبط سلاح الجريمة الذي كان بحوزته وقت ارتكابها. وتم إحالة القضية لجهة الاختصاص بعد استكمال إجراءات الاستدلال.